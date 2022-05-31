Детский омбудсмен посетила детей-сирот из ДНР в подмосковном пансионате

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова навестила детей-сирот из Донецкой Народной Республики в подмосковном пансионате «Поляны» Управления делами президента РФ. С ребятами работают квалифицированные специалисты, сообщила «Российская газета».

В пансионате дети проведут полную смену — 21 день. По словам детского омбудсмена, дети восстановят силы и подлечатся. В первую смену в пансионате пройдет реабилитацию 31 ребенок в возрасте от семи до 17 лет. Дети проходят различные медицинские процедуры, рассказала Львова-Белова.

«Все дети с очень непростой судьбой. У кого-то погибли родители, от кого-то отказались приемные, кто-то после лишения родительских прав кровных родственников попал в учреждение», — пояснила Львова-Белова.

Мария Львова-Белова напомнила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства детьми-сиротами из Донбасса и Украины. По мнению детского омбудсмена, это позволит решить целый комплекс проблем, с которыми сталкивались дети из этой категории.