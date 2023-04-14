Подмосковье 14 апреля 2023, 10:56 Детский омбудсмен Подмосковья встретился с семьями участников СВО в Звездном Городке

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, координатор женского движения «Единой России» Ксения Мишонова встретилась с женами участников СВО в Звездном Городке. Она сообщила, что поддержка семей мобилизованных является приоритетом.

Встреча проходила в дружеской обстановке за чашкой чая. Жены защитников рассказали о своих бытовых трудностях, а также подняли вопрос выплаты пособий по беременности для тех, чей супруг был мобилизован. Для всех обращений будут найдены соответствующие решения.

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«Сегодня была первая встреча. Мы это сделали совместно с женским движением „Единой России“. Для нас было важно поговорить, посмотреть в глаза, услышать из первых уст, что волнует женщин, которые остались здесь, в тылу», — рассказала Ксения Мишонова.

Она отметила, что важную роль в решении вопросов играет консолидированная работа партии «Единая Россия» с законодательной и исполнительной властью.

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