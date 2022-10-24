Детский омбудсмен Подмосковья рассказал о состоянии пострадавшей от жестокого обращения девочки | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 19:21 Детский омбудсмен Подмосковья рассказал о состоянии пострадавшей от жестокого обращения девочки Публичное достояние

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила в своем Telegram-канале о текущей ситуации с девочкой Оксаной, с которой жестоко обращались родная мать и тетя. Мишонова рассказала, что девочка чувствует себя хорошо и работает с психологом.

«Девочка в порядке. Чувствует себя хорошо. Участвует в следственных мероприятиях. С ней работает психолог», — сообщила Ксения Мишонова.

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Видео появилось в соцсетях несколько дней назад и вызвало большой негативный резонанс. Сейчас девочка находится под предварительной опекой у прабабушки.

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Ранее семья не попадала в поле зрения органов системы профилактики. Девочка не ходила в детский сад, жила с матерью и отчимом. Всего в семье трое детей. По предварительным данным, камеру в комнате установил мужчина, опасаясь за здоровье их общего сына.

Правоохранительные органы будут рассматривать вопрос о возбуждении уголовного дела по 156 статье УК РФ «Жестокое обращение с детьми».