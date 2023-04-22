Подмосковье 22 апреля 2023, 21:29 Детский омбудсмен Подмосковья провел родительское собрание для 300 человек в Шатуре Пресс-служба администрации г.о. Шатура

Читать 360tv в

В Шатуре прошло подмосковное родительское собрание по инициативе регионального уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой. В мероприятии поучаствовало около 300 человек.

В полуторачасовом разговоре о детской безопасности приняли участие представители Госавтоинспекции и МЧС Московской области. Собрание провели в лицее имени Героя Советского Союза Гусева в Рошале.

«Такие собрания стали для нас уже доброй традицией. И всякий раз приятно видеть, как родители со скучающим взглядом в начале мероприятия преображаются и остаются по его завершению, чтобы поблагодарить нас за полезную информацию», — заявила Мишонова.

Детский омбудсмен отметила, что взрослые часто недооценивают существующие угрозы для детей и не всегда знают правила безопасности. Например, многи не слышали о существующих технических средствах защиты детей от пожаров, ДТП или выпадения из окон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся более 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».