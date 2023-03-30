Подмосковье 30 марта 2023, 10:30 Детский омбудсмен Подмосковья призвал родителей не бояться обращаться за помощью к психиатру Пресс-служба УПР в МО

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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала родителей не бояться обращаться за помощью к психиатру. Они оказывают помощь подросткам с депрессией, агрессией и другими особенностями поведения.

Ксения Мишонова отметила, что часто подростки имеют сложный период взросления, и им важно получить помощь специалиста.

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«Подростки иногда впадают в депрессию. Есть маркеры, по которым можно предположить, что что-то с ребенком не так: перестает есть, пить, гулять, общаться с прежними друзьями, замыкается в себе, не спит ночами и так далее. Мы призываем родителей не стесняться обращаться за помощью к специалистам», — отметила она.

Омбудсмен добавила, что консультация психиатра поможет вовремя распознать проблему и начать ее решение. Мишонова отметила, что консультация — это не диагноз — врач поможет объективно оценить состояние ребенка и оказать ему помощь.

Обратиться за психологической консультацией можно по телефону доверия 8 (800) 2000-122, через портал психологической поддержке детей, на горячую линию МЧС, а также в медучреждения.

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