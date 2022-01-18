Детский омбудсмен Подмосковья призвал родителей быть бдительнее при катании на горках с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова попросила родителей быть бдительными во время катания детей на ватрушках и тюбингах. Это связано с ростом случаев детского травматизма при катании с горок.

С начала 2022 года на горках в регионе пострадали более 20 детей.

«Почти половина из них травмировались, катаясь на тюбингах. Наиболее частые травмы — сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника, переломы. Один из пострадавших детей в тяжелом состоянии попал в реанимацию. К счастью, сегодня его уже выписали домой на долечивание. Надеюсь, он быстро пойдет на поправку. Однако, прошу всех родителей серьезно отнестись к зимним развлечениям детей. Помните, горка — это место повышенного травматизма!» — подчеркнула Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен Подмосковья напомнила основные правила безопасности при катании на горках:

Катайтесь только в специально организованных местах. Горка не должна выходить на дорогу, водоем или лесной массив. Проверьте ледяную горку перед спуском. Если впереди есть деревья, кусты, камни и прочие препятствия, кататься на ней строго запрещено. Используйте исправные тюбинги, ватрушки и ледянки. На них не должно быть трещин или дырок. Скреплять ватрушки, тюбинги и ледянки между собой, а также привязывать их к машине или снегоходу — очень опасно. Спускаться с горки можно только одному или вдвоем, если тюбинг рассчитан на два места. Дождитесь, пока другие люди скатятся с горки полностью. Пользуйтесь защитными шлемами. Не оставляйте детей без присмотра во время катания с горок.

Всего в Московской области этой зимой работают 46 катков, 60 горок и около 90 лыжных трасс.