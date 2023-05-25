Подмосковье 25 мая 2023, 10:11 Детский омбудсмен Подмосковья помог решить конфликт с участием ребенка с ОВЗ Пресс-служба УПР в МО

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Мама ребенка с расстройством аутистического спектра из Красногорска обратилась за помощью к детскому омбудсмену Подмосковья Ксении Мишоновой. Женщина рассказала, что к сыну предвзято относятся в детском саду и настраивают против него других воспитанников.

В силу особенностей здоровья мальчик часто нарушал дисциплину, плохо засыпал во время тихого часа, мог проявлять агрессию. Воспитатели не сумели найти подход к ребенку, предвзято относились, кричали, настраивали против него родителей.

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«История распространенная. Неудобный для персонала ребенок, недовольные воспитатели, родители, руководство», — прокомментировала Ксения Мишонова.

Руководство дошкольного учреждения не принимало участия в решении конфликта. По словам мамы, вместо этого ей было предложено забрать сына из детского сада.

После вмешательства Мишоновой с детьми в группе начал работать педагог-психолог. Для мальчика скорректировали индивидуальный образовательный маршрут, провели работу с родителями.

«На днях мама прислала благодарность и рассказала, что ситуация нормализовалась. Очень надеюсь, что конфликтная ситуация не повторится и специалисты помогут ребенку социализироваться, ведь скоро ему идти в первый класс», — добавила Ксения Мишонова.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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