Подмосковье 06 апреля 2023, 19:43 Детский омбудсмен Подмосковья получил почти 5 тысяч обращений в прошлом году

Читать 360tv в

В 2023 году уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова получила 4717 обращений. Об этом она рассказала на 51-м заседании Мособлдумы во время доклада о работе.

В прошлом году специалисты аппарата омбудсмена провели более 2350 консультаций по телефону и в соцсетях. Обращения касались семейных конфликтов, общения детей с родственниками после развода родителей, жилищных проблем, имущественных споров, воспитания, предоставления мест в детских садах и оформление социальных пособий.

Реклама

Омбудсмен выяснила, что в пяти коррекционных учреждениях для детей с ОВЗ нужен капитальный ремонт, современное оборудование и технические средства реабилитации. Речь шла о заведениях в Королеве, Талдоме, Лыткарине, Чехове и Лобне.

«Больше всего нужны воспитатели, логопеды, тьюторы», — сообщила Мишонова.

Также она говорила о выплатах на покупку школьной формы, о нападениях собак на детей и планах на 2023 год.

«Также будем развивать туристические и культурные маршруты для семей с детьми-инвалидами. Ну и, конечно, будут продолжать жить уже запущенные проекты: НЕделим, Безопасность детства, Бесконфликтная школа, Добро пожаловать в Подмосковье», — подытожила Ксения Мишонова.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил Уполномоченного по правам ребенка в Московской области за проделанную работу.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».