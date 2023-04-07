Подмосковье 07 апреля 2023, 14:26 Детский омбудсмен Подмосковья получил более 370 обращений по теме родительских споров за год Пресс-служба МОД

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила о рекордном числе обращений по теме родительских споров за год. Так, омбудсмен получил за указанный период более 370 заявок.

«Даже в сравнении с 2021 годом — рост более, чем на 30%. И мы ожидаем, что такая динамика будет продолжаться не столько потому, что споров становится больше, а потому, что родители, лишенные радости общения с детьми после развода, не находят помощи в других инстанциях, а в результате страдают дети», — подчеркнула Мишонова.

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В 2021 году по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области был запущен проект «НЕделим» в семи округах. В его рамках родители проходили процедуру медиации, чтобы урегулировать все возможные противоречия по вопросу воспитания детей.

По словам Мишоновой, опыт проекта признали положительным, поэтому было принято решение распространить его на все округа Московской области.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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