Детский омбудсмен Подмосковья поделилась подробностями о падении двух детей из окна в Ногинске

Омбудсмен рассказала о том, что трагедия произошла в момент, когда папа вышел в магазин, а мама была на работе. Семья ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала случай в Ногинске, где вчера двое детей выпали из окна.

«Вчера в Ногинске из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпали два малыша трех и двух лет. К счастью, оба живы. Один из них упал на клумбу, второго, младшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести», — отметила Мишонова.

Она призвала родителей быть острожными, не оставлять открытыми окна и балконные двери, если дома есть дети. Омбудсмен посоветовала устанавливать на окна специальные запоры и помнить о том, что москитные сетки не защищают от падения из окна.

«То, что дети не получили серьезных травм при падении с шестого этажа, иначе как чудом не назвать. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Со слов папы, перед уходом в магазин он закрыл все окна, малыши открыли окно сами. Видимо, ждали папу. Запоров на окнах не было», — сообщила омбудсмен.

С начала года в Московской области 16 детей выпали из окон, двое из них погибли. В 2021 году в регионе из окон выпали 109 малышей, 14 из них погибли.