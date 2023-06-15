Подмосковье 15 июня 2023, 14:57 Детский омбудсмен Подмосковья поддержал решение о повышении размера выплат на школьную форму Фотограф: Дмитрий Самбуров / Пресс-служба УПР в МО

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Выплату на школьную форму для малообеспеченных многодетных семей Московской области повысили с трех до 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова поддержала его решение.

«Размер выплаты в три тысячи рублей, хоть и является хорошей поддержкой для многодетных, уже не соответствует сегодняшним реалиям и полностью не покрывает траты на школьную форму. Особенно ощутимо это для больших семей с низким доходом», — подчеркнула Мишонова.

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Детский омбудсмен отметила, что не менее важно, что ранее действующая выплата в три тысячи рублей для всех остальных многодетных сохранится.

Увеличенную выплату получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека. Для Московской области это 17 277 рублей. Ребенок при этом должен обучатся в подмосковной школе.

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