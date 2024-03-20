Подмосковье 20 марта 2024, 13:39 Детский омбудсмен Подмосковья начнет сотрудничать с центром медиации для поддержки при разводе родителей пресс-служба УПР в МО

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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова подписала соглашение о сотрудничестве с руководителем Центра медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей Еленой Ракович. Это произошло в рамках проекта «НЕделим», который направлен на популяризацию применения медиации для урегулирования споров, касающихся детей.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, в рамках сотрудничества в Подмосковье проведут встречи с родителями, а также усовершенствуют законодательство в сфере защиты детства.

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«За последние шесть лет ко мне поступило более 1400 обращений от родителей, которые не смогли договориться о том, как они будут дальше воспитывать совместных детей. Большинство из этих историй — настоящая военная хроника, битва между обиженными взрослыми, которые меньше всего думали о психологическом состоянии детей. Нам важно изменить эту ситуацию, в том числе путем просвещения», — сказала Ксения Мишонова.

Проект «НЕделим» запустили в 2021 году для снижения травмирующих психологических последствий для детей в случае развода родителей.

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