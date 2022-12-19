Эксклюзив 19 декабря 2022, 17:56 Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова рассказала о причинах буллинга в школах

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Хартия по борьбе с буллингом в школах могла бы помочь сохранить дружескую атмосферу в коллективах, сообщила в интервью для «360» уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. По ее словам, зачастую конфликты в школах начинаются с педагогов.

«Например, пишет девочка: „Я покрасила волосы в розовый цвет. Классный руководитель отругал, а директор сказал идти домой смывать“», — привела пример Ксения Мишонова.

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Она уточнила, что учителя не всегда понимают, что подросткам важно выделяться, давят на них и провоцируют. Но существует буллинг и на уровне самих школьников, создающих конфликты между собой.

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«Я бы очень хотела, чтобы эту хартию подписал каждый ребенок, который приходит учиться в школу. Это намерение о том, что у нас будет бесконфликтная и дружественная среда, что все неурядицы и какие-то маленькие ссоры мы будем решать на доверительном и уважительном уровне», — сказала Мишонова.

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