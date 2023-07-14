14 июля 2023, 19:00
Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова стала членом экспертного совета конкурса «Движения первых»
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова вошла в состав экспертного совета первого грантового конкурса «Движения первых». Членам жюри предстоит определить победителей в девяти номинациях.
«Во-первых, очень интересно наблюдать за формированием и развитием нового объединения, видеть, как идеи воплощаются в реальные дела, объединяют людей, наполняются смыслом. Во-вторых, грант — это прекрасная возможность поддержать хорошую идею», — отметила Мишонова.
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По ее словам, детские омбудсмены не могут оставаться в стороне такой важной работы. Жюри будут оценивать участников, исходя из оригинальности проектов, взаимодействия с федеральными и региональными организациями, квалификации конкурсантов и других параметров.
Всего на конкурс поступило около пяти тысяч заявок, 77 из которых — из Подмосковья. Победителей определят до 31 июля.
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Дети
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