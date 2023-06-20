Подмосковье 20 июня 2023, 17:27 Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова рассказала о правилах подготовки ребенка к путешествиям без родителей Фотограф: Дмитрий Самбуров / пресс-служба УПР в МО

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о том, какие документы необходимы детям для путешествия по России без участия родителей. Ребенок может поехать в другой город с бабушкой, дедушкой или другими родственниками, но главное не забыть нужные документы и вещи.

«С собой у ребенка должны быть свидетельство о рождении или паспорт, полис ОМС и СНИЛС. То, что бабушкам нужна доверенность для путешествий — заблуждение. Это справедливо только для заграничных поездок. По закону для поездок по России она не нужна — ни бабушке, ни другим родственникам. Обычно достаточно свидетельства о рождении или паспорта ребенка», — рассказала омбудсмен.

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Также Мишонова отметила, что доверенность может пригодиться для посещения ребенком врача или спортивных секций — именно в тех случаях, когда решение могут принимать только родители. Согласие от законных представителей понадобится при заселении детей в гостиницу, оно может быть в простой письменной форме от руки.

Кроме того, Уполномоченный порекомендовала родителям заранее предупредить родственников о хронических заболеваниях или особенностях ребенка, и положить в багаж необходимые лекарства с инструкцией по применению.

«Если ребенок, например, плохо плавает или плохо ориентируется в пространстве, лучше напомнить об этом бабушкам и дедушкам. Будет нелишним купить малышу браслетик с контактами и именем на случай, если он потеряется в людном месте», — добавила омбудсмен.

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