Подмосковье 02 сентября 2023, 12:57 Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова рассказала, как избежать конфликтов в родительских чатах пресс-служба УПР в МО

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова дала родителям советы, которые помогут снизить число конфликтов в чатах. По ее словам, жалобы на исключение людей из подобных групповых переписок поступают в аппарат ежедневно.

«Часть конфликтов зарождается именно в переписке, ведь в чатах мы приписываем собеседнику интонацию, что-то додумываем, да и написанное часто бывает двусмысленным. Поэтому я рекомендую важные вопросы обсуждать очно, на собраниях, а для чатов устанавливать строгие правила», — посоветовала Мишонова.

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По ее словам, общаться в таких чатах следует уважительно, только по делу и строго в определенное время, например с 8:00 до 21:00, и без использования голосовых сообщений. Мишонова считает, что вопросы нужно решать голосованием, что сократит число сообщений в чате и ненужных вопросов.

«Самым главным правилом бесконфликтного общения в чатах должно стать табу на обсуждение детей, других родителей и педагогов», — подчеркнула Мишонова.

По ее мнению, если это необходимо, то сделать это можно в личных сообщениях. За помощью следует обращаться к классному руководителю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников, их родителей и учителей. Он пожелал детям сил, удачи и успехов в новом учебном году.

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