Подмосковье 22 декабря 2022, 16:31 Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова провела областное родительское собрание в Ногинске

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Ксения Мишонова провела областное родительское собрание в Богородском округе. Главной темой на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Подмосковье стала детская безопасность.

Омбудсмен рассказала родителям о реальных трагических историях, которые произошли с детьми, и поделились статистикой. Больше всего случаев детского травматизма и смертности — на дорогах. Также участились выпадения из окон.

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«Вы представьте себе, в Московской области происходит 115 случаев в год выпадения детей из окон. <…> В основном это благополучная <…> семья, ни в каких зонах внимания и органах профилактики никто не состоит. <…> Погиб 21 ребенок, 94 выжили и травмированы», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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Выросли показатели выпадения малышей из окон и в Богородском городском округе. Таких случаев за год произошло семь, одного ребенка спасти не удалось. Также было зафиксировано девять ДТП с участием несовершеннолетних. На водоемах за сезон спасли троих подростков, один — утонул.

«В каждую семью не войдешь, не достучишься, с каждым родителем конкретно не проговоришь, не обговоришь, но поверьте мне, эти случаи — они нелепые, тяжелейшие. И вот это слово — случайность, оно очень ранит, потому что за этой случайностью стоит жизнь маленького человека. Происходит все, грубо говоря, по нашей вине — по вине взрослых», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Сотрудники спасательного ведомства Подмосковья также приняли участие в родительском собрании. Они поделились советами, как снизить риски возникновения пожаров и обеспечить безопасность детей на льду.

Родители в ходе встречи могли задать свои вопросы. Подобные собрания проводятся регулярно, эта встреча не будет последней.

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