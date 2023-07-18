Подмосковье 18 июля 2023, 14:02 Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова призвала владельцев собак выгуливать питомцев на поводках пресс-служба УПР в МО

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала владельцев собак выгуливать всех питомцев, вне зависимости от их размеров, на поводках. По ее словам, на данный момент закон не требует ношения намордника для щенков и декоративных собак, а владельцы животных нередко выгуливают их без поводков.

Детский омбудсмен подчеркнула, что есть случаи, когда собаки нападали на детей и серьезно их травмировали. Она сказала, что сейчас обсуждается законопроект о введении штрафов от одной до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка.

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«Нам нужен единый реестр заводчиков, чипирование собак, налог на их содержание, повышение ответственность хозяев за своих животных — в том числе за их бесконтрольное размножение. Государство должно контролировать разведение собак, чтобы снизить риск брака породы, появление особей с нарушениями психики, генетическими болезнями и прочими опасными проявлениями», — заключила Мишонова.

По ее словам, в Московской области зафиксировано около 30 случаев нападения собак на детей, и только треть из них приходится на бездомных животных.

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