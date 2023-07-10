Подмосковье 10 июля 2023, 16:54 Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова получила более тысячи обращений с начала года пресс-служба УПР в МО

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Команда уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой рассмотрела 1142 заявления от жителей за первое полугодие 2023 года. По словам омбудсмена, чаще всего жители затрагивали темы имущественных споров, семейных конфликтов, образования и получения социальных пособий.

«Мы уже второй год делаем упор на качество телефонных консультаций. Ведь часто родители в своих обращениях сообщают не о нарушении прав детей, а просят о консультации. Поэтому у нас уже третий год работает горячая линия. В первом полугодии сотрудники аппарата дали уже 1215 телефонных консультаций», — отметила Мишонова.

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Детский омбудсмен подчеркнула, что наибольшее количество письменных обращений с начала года зафиксировали из Одинцова, Красногорска, Балашихи, Химок, Королева, Люберец, Мытищ, Истры, Раменского, Щелкова и Ленинского округа. Обращаются к Уполномоченному родители, опекуны, бабушки и дедушки и неравнодушные граждане с сообщениями о детях, которые проживают в антисанитарных условиях и неблагополучных семьях.

Кроме того, особое внимание Мишонова уделяет семьям участников СВО. С начала 2023 года омбудсмен получила 20 писем от детей и жен бойцов. Несовершеннолетние нередко жалуются на внутренние конфликты, также семьи солдат часто нуждаются в помощи по оформлению льгот и содействии в определении ребенка в семейный центр на время госпитализации матери.

«Такие обращения — в любой, устной или письменной форме, — находятся у меня на личном контроле. Стараемся рассмотреть их в первоочередном порядке», — добавила детский омбудсмен.

Оставить обращение для Уполномоченного по правам ребенка в Московской области можно по телефону 8-915-323-90-36.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом.

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