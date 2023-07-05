Подмосковье 05 июля 2023, 18:04 Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова напомнила родителям правила взыскания алиментов после развода пресс-служба УПР в МО

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Иногда после развода родителей средства на ребенка приходится взыскивать через суд. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, как и куда обращаться с заявлением в подобных случаях.

«Мне часто приходится слышать, чаще от мам, что им от бывших супругов ничего не нужно. Но такая позиция — не в интересах детей. Если мама или папа не участвуют в жизни ребенка, важно взыскивать алименты в судебном порядке, фиксировать их неуплату, привлекать к ответственности и, если нужно, лишать таких родителей прав», — подчеркнула Мишонова.

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Отмечается, что взыскать алименты можно обратившись как к мировому судье, так и в районный суд. По словам Мишоновой, все зависит от ситуации: если родитель хочет только взыскать алименты, то нужно обращаться с заявлением к мировому судье. Если же нужно еще установить отцовство или определить место жительства ребенка после развода, необходимо обращаться в районный суд.

Заявление о взыскании алиментов должны рассмотреть в течение месяца с момента его регистрации в суде.

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