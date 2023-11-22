Подмосковье 22 ноября 2023, 10:46 Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова посетила пункт временного пребывания беженцев из сектора Газа Пресс-служба администрации г.о. Клин

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Подмосковье стало одним из первых регионов, принявших беженцев из зоны военного конфликта в секторе Газа. Их разместили в двух пунктах временного пребывания, один из которых находится в Клину. Там побывала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

В пункт временного размещения уже прибыли 82 человека, из которых 37 — дети. По словам Мишоновой, регион имеет опыт оказания помощи переселенцам — алгоритм уже отработали при поддержке жителей Донбасса. В первую очередь, им найдут учителей русского языка и поддержат в получении документов.

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«Вопросы все те же — документы, интеграция, трудоустройство, изучение русского языка. Мне очень понравилось, что люди настроены на жизнь в России, хотят работать здесь, связывают свое будущее с нашей страной. Столько теплых слов, слов благодарности сегодня мы услышали: в адрес нашего президента, МИД России, российских спасателей, благодарность всем людям, которые их здесь приняли», — сказала она.

пресс-служба г.о. Клин пресс-служба г.о. Клин пресс-служба г.о. Клин пресс-служба г.о. Клин пресс-служба г.о. Клин пресс-служба г.о. Клин пресс-служба г.о. Клин

Как отметила Ксения Мишонова, дети хотят учиться, поэтому важно интегрировать их в процесс обучения с наименьшим стрессом. Для этого им найдут учителей русского языка. По словам главы округа Алены Сокольской, соотечественников встретят с высокой культурой и состараданием.

«Сегодня мы оказываем самую первую поддержку этим людям. Потому что у нашего губернатора Андрея Воробьева человек всегда стоит во главе угла, а забота о детях — это наша святая обязанность. Уверена, мы встретим наших соотечественников, попавших в беду, с присущим нам чувством собственного достоинства, высокой культурой и состраданием к пережитой этими людьми боли», — отметила Алена Сокольская.

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