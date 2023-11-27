Подмосковье 27 ноября 2023, 10:05 Детский омбудсмен Подмосковья и глава ДНР встретились с участниками проекта «Послезавтра» Министерство социального развития Подмосковья

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Завершающая смена-фестиваль молодежного проекта «Послезавтра» прошла в Подмосковье с 15 по 25 ноября. В его рамках прошла встреча детского омбудсмена Ксении Мишоновой, главы ДНР Дениса Пушилина и министра социального развития региона Людмилы Болатаевой с участниками.

Как рассказали в пресс-службе детского омбудсмена, в Подмосковье собрались 500 подростков из обстреливаемых территорий, дети мобилизованных и военнослужащих, а также подростки в трудной жизненной ситуации. Как рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, всего в рамках проекта прошло 13 смен, в которых поучаствовали 2,5 тысячи детей из новых и приграничных регионов.

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«Ключевой задачей является проработка психологического состояния подростков, поиск их жизненного пути, выбор вуза, в который они будут поступать, профессии. Самое главное — пообщаться, расширить круг своих друзей, получить положительные эмоции, отдохнуть», — сказала она.

Для гостей провели психологические мастер-классы, лекции по креативу идей для региона и другие мероприятия. В течение смены ребят посещали эксперты в разных областях, в том числе представители бизнеса и государственных корпораций. Вместе они обсуждали идеи по развитию новых регионов страны. Лучшие из них представят 25 ноября на выставке «Россия».

«Эта смена по решению губернатора полностью бесплатная. Мы постарались сделать все максимально комфортно для ребят. Здесь проходят занятия, много спорта, много творчества. Есть занятия по профориентации, потому что здесь в основном сейчас подростки от 13 до 17 лет», — отметила Людмила Болатаева.

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