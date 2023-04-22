Подмосковье 22 апреля 2023, 02:30 Детский омбудсмен Мишонова встретилась с семьями мобилизованных бойцов в Рошале Пресс-служба администрации г.о. Шатура

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова встретилась с матерями и женами мобилизованных военнослужащих. Мероприятие провели в Доме культуры имени Косякова в Рошале.

«Девчонки меня поразили, конечно. Понимают, что за их ребятами — страна. Говорят, что те, кто приходил на побывку, категорически не хотят оставаться дома, спешат назад, на фронт, помогать своим сослуживцам побеждать. Настоящие русские женщины», — заявила Мишонова.

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Участницы встречи просили расширить комплектацию аптечки для бойцов и дополнить реабилитацию для участников СВО.

Детский омбудсмен Подмосковья пообещала передать все пожелания губернатору Андрею Воробьеву.

«У каждой из этих прекрасных женщин своя история. У каждой — своя боль. Но всех объединяет чувство, что все, что делали и делают их мужчины, — правильно», — подчеркнула Мишонова.

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