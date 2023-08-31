Подмосковье 31 августа 2023, 10:51 Детский омбудсмен Мишонова провела встречу с семьями участников СВО в Пушкино пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

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Встреча семей участников СВО с координатором проекта «Женское движение Единой России», уполномоченным по правам ребенка Подмосковья Ксенией Мишиновой, прошла в Пушкино. Около 60 женщин смогли задать вопросы и передать предложения помощи фронту и поддержки участников спецоперации.

Один из главных вопросов, который волновал матерей и жен военнослужащих — отпуска. О том, как подавать рапорт и вернуться на отдых к семье, рассказал военный комиссар Юрий Сенькин.

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Семьям мобилизованных также оказывают психологическую помощь. По словам главного медицинского психолога Подмосковья Ирины Хох, специалисты тесно сотрудничают с фондом «Защитники отечества».

«Не забывайте, о том, что рядом с вами ребенок, когда вы переживаете. И ребенок не может понять всей глубины вашего переживания. Но, как правило, ребенок до пяти-семи лет является индикатором эмоционального состояния матери. Ребенок видит, что маме плохо, но не понимает почему, в этом случае ребенок будет манифестировать подобное состояние через тело — заболевать», — сказала она.

Она добавила, что в ближайшее время заработает служба дистанционный психологической помощи, куда сможет обратиться любой желающий. Важность такой поддержки отметила и Ксения Мишонова.

«Очень тяжело пережить мир после войны. Чтобы сократить период возвращения к мирным условиям, быть эмоционально доступными — нужна психологическая помощь. Вам придется найти нужные слова и время, чтобы помочь принять решение о посещении психолога вашим мужьям и сыновьям», — сказала Мишонова.

После завершения мероприятия родственники участников СВО смогли получить юридическую помощь.

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