Подмосковье 26 января 2024, 16:46 Детский омбудсмен Ксения Мишонова проверила качество питания в школе в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова провела мониторинг качества школьного питания и состояния уборных в мытищинской школе № 8. В этот раз проверка коснулась и медицинских кабинетов образовательного учреждения.

Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова отметила высокое качество питания в столовой, а также чистоту помещений в школе.

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«Питание малышам нравится, говорят, что кормят вкусно. Старшеклассники — традиционно довольны меньше, ворчат, что не всегда успевают поесть и не все в меню им по вкусу. Но подростков и дома не всегда знаешь, чем накормить! Есть такая проблема», — рассказала Ксения Мишонова.

Подобные проверки проводятся в рамках реализации национального проекта президента «Образование». Он направлен на повышение качества образовательных услуг. Омбудсмен отметила, что такие мониторинги в Подмосковье будут продолжаться.

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