Подмосковье 08 февраля 2024, 16:01 Детский омбудсмен Ксения Мишонова назвала самые безопасные города Подмосковья по итогам 2023 года Дмитрий Самбуров

Читать 360tv в

Рейтинг безопасности городских округов составили в Подмосковье. Детский омбудсмен Ксения Мишонова назвала муниципалитеты, где в 2023 году произошло меньше всего происшествий с участием несовершеннолетних.

При составлении рейтинга учитывали статистику происшествий с детьми. Это пять показателей: ДТП, пожары и газ, выпадения из окон, утопления, а также происшествия на железных дорогах.

Реклама

«Мы провели сверку данных с профильными министерствами и областной комиссией по делам несовершеннолетних. Можем с радостью сообщить, что в 2023 году общее число происшествий сократилось на 5% в сравнении с 2022 годом. Это хороший показатель с учетом того, что детское население у нас выросло более чем на 160 тысяч человек», — подчеркнула Ксения Мишонова.

В семи муниципалитетах Подмосковья не произошло ни одного случая гибели и травмирования детей по показателям из рейтинга. Это Жуковский, Зарайск, Пущино, Серебряные Пруды, Восход, Звездный городок, Молодежный.

«Общее число ДТП с участием детей-пешеходов в 2023 году сократилось почти на 4%, а смертность — что для нас очень важно — снизилась на 46%. Это очень позитивный показатель. Радует и то, что дети стали на 17% реже выпадать из окон, число погибших в результате падения сократилось втрое. На 3% сократилось и количество происшествий, связанных с пожарами и угарным и бытовым газом», — поделилась подмосковный детский омбудсмен.

Остается тревожной статистика происшествий на водоемах и железных дорогах. Число таких происшествий за год увеличилось почти на 70%. Если в 2022 году в Подмосковье на железных дорогах были травмированы 10 и погибли 13 подростков, то в прошлом году уже 26 погибших и 13 раненых. Больше всего таких происшествий в Раменском, Люберцах и Реутове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».