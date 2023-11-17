Подмосковье 17 ноября 2023, 14:18 Детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича» пройдет в Мелихове 26 ноября Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича» пройдет в музее-заповеднике Чехова в Мелихове 26 ноября. На нем выступят ребята из Моквы, Подмосковья и Калуги.

Антон Чехов любил слушать песни и игру на музыкальных инструментах, в Мелихове часто устраивали творческие вечера с многочисленными гостями. Продолжая эту традицию, музей ежегодно проводит детский фестиваль с участием талантливых детей.

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На цене выступят учащиеся музыкальных школ и детских школ искусств из Москвы, Калуги и разных округов Подмосковья. Они исполнят произведения известных композиторов.

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