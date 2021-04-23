Детский мини-сад на 80 мест открылся в Апрелевке Наро-Фоминского округа

В микрорайоне Апрелевка Наро-Фоминского округа открылся детский мини-сад на 80 мест. Он заработал на базе школы № 3. Туда принимают детей от трех до семи лет. Особенно удобно для родителей то, что в саду организовали дополнительные кружки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Всего в Московской области в этом году откроют 27 подобных мини-садов под единым брендом «Палисадик».

«Это уже десятый „Палисадик“, открывшийся в регионе с начала года. Сегодня для детей и родителей проведут экскурсию, а с понедельника садик заработает уже в полной мере. Всего в этом году мы откроем 27 мини-садов на три тысячи мест», — уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что мини-сады в Подмосковье открывают по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Программа стартовала в этом году.

«Мы уже получаем по данному проекту положительные отзывы. Сады комфортные и современные. Они действительно помогают уменьшить очередность в густонаселенных территориях. Единственное их отличие от „традиционных“ садов, что они располагаются на первых этажах жилых домов или в школах, где есть такая возможность», — пояснила Ирина Каклюгина.

Детский сад в Апрелевке был крайне необходим, потому что микрорайон быстро развивается, и мест в дошкольных учреждениях не хватает.

«Это первый детский сад муниципальный, который будет работать на этой территории, в этом крупнейшем микрорайоне, в микрорайоне, который продолжает развиваться. Следующим шагом будет строительство инвестором по контракту муниципального детского садика на 130 мест. Мы ожидаем его открытия в конце следующего года», — рассказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Раньше родителям приходилось отвозить детей в сад далеко от дома. Это было неудобно совмещать с работой. Для 80 семей проблема решилась с появлением нового садика.

«Садик мне очень понравился, все новое. Рядом с домом, очень много дополнительных занятий, это тоже очень удобно для родителей. Я очень довольна», — поделилась впечатлением Дина Кушнер, местная жительница.

В детском саду организовано пятиразовое питание, с ребятами будут работать шесть воспитателей. Детей можно записать на дополнительные кружки. Есть физкультурно-спортивные направления — тхэквандо, ушу, тайский бокс, футбол, каратэ, шахматы. Откроют также студии по художественным направлениям — творческий калейдоскоп, гитара, танцы, ИЗО. А самых любознательных увлекут робототехникой и изучением английского языка.

С начала года «Палисадики» уже заработали в Балашихе, Люберцах, Красногорске и Химках. До конца года они появятся еще в Одинцовском округе, Мытищах, Пушкино, Долгопрудном и Ленинском округе.

«У нас по всей области решается вопрос по дошкольным учреждениям самыми разными методами: детские мини-сады, детские сады на первых этажах больших жилых домов, и здесь то, что сад открылся в сочетании со школой, это очень здорово. Это очень удобно для родителей многодетных семей, и очень здорово, когда ребята могут пользоваться спортивными залами самой школы», — сказал Олег Рожнов, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы.