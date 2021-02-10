Детский мини-сад на 130 мест открылся в густонаселенном районе Балашихи

Детский мини-сад на 130 мест в Балашихе начал принимать воспитанников. Сад разместили в нежилом помещении дома № 8 на улице Солнечной. Первый заместитель председателя Московской области Ольга Забралова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым оценила работу нового дошкольного учреждения.

Мини-сад — это новое помещение основного здания дошкольного учреждения № 37.

«Чтобы сейчас обеспечить детей садами, Андрей Юрьевич поручил нам разработать программу по созданию так называемых мини-детских садов. Это детские сады в помещениях на первых этажах жилых домов, либо в тех помещениях, которые для этого приспособлены», — пояснила Ольга Забралова.

Она отметила, что мини-сады не уступают обычным ни по стандарту, ни по оснащению, ни по месту для прогулок детей.

Забралова уточнила, что в этом году в регионе откроют 27 таких дошкольных учреждений. В Балашихе таким образом создали уже 900 альтернативных мест.

«Проект рассчитан на 130-140 детей. В данном помещении будет две группы ясельного возраста от двух до четырех лет и три группы до семи лет. Мы открылись 15 января. У нас уже по списку дано 136 детей. Проинформированы все родители. 125 детей уже готовы ходить и очень рады. Это, конечно, большое подспорье нашему микрорайону, потому что у нас здесь только один детский сад», — пояснила заведующий детским садом № 37 Елена Кондратьева.

Она добавила, что отремонтированное помещение детского сада полностью автономно — оно не зависит от жилого дома. Помимо групп, здесь подготовили физкультурный и музыкальный залы, хозяйственный блок, прачечная и пищеблок. Штат персонала полностью набрали. В каждой группе будут работать по два воспитателя.

С детьми будут заниматься музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, психолог. На прилегающей к дошкольному учреждению территории есть собственная детская площадка.

В прошлом году в округе отремонтировали нежилые помещения на первых этажах домов на улицах Октября, дом 3, Спортивная, дом 12, Солнечная, дом 8 и в микрорайоне Дзержинского, 8.

Благодаря этому получилось создать 430 дополнительных мест в густонаселенных районах города.

В 2021 году откроют еще пять мини-садов на 425 мест в микрорайоне ЦОВБ, дом 14, на бульваре Нестерова, дом 3, на улицах Некрасова, дом 15, Брагина, дом 1 и Калинина, дом 14.

Новые и современные детские мини-сады появятся в 10 подмосковных городах. Это позволит быстро решить проблему с нехваткой мест в густонаселенных микрорайонах.