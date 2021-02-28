Детский лыжный фестиваль пройдет в Красногорске в воскресенье

В воскресенье, 28 февраля, в Красногорске пройдет детский лыжный фестиваль. Помимо основной программы, посетителей ждут конкурсы, выступление ансамбля, игры и горячий чай. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Юным участникам предстоит преодолеть дистанцию 300 метров. Помимо стартов, в программе запланированы катания на оленьих упряжках и буране, выступление ансамбля „Чукотка“, конкурсы и игры на снегу, горячий чай и каша», — говорится в сообщении.

Соревнования для детей младше 10 лет состоятся в воскресенье на лыжном стадионе «Зоркий» по адресу: улица Речная, дом 37, строение 1. Зарегистрироваться для участия можно с 09:00 до 11:00. Открытие фестиваля состоится в 11:00.

В середине февраля сборная Московской области получила 14 медалей и семь дипломов на XIX молодежных Дельфийских играх. Это творческие соревнования по самым разным направлениям. Всего в команду вошли 62 ученика школ искусств и колледжей Подмосковья.