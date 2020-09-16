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    16 сентября 2020, 13:38

    Детский лагерь «Лесная поляна» в подмосковных Озерах капитально отремонтируют

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В подмосковных Озерах отремонтируют детский лагерь «Лесная поляна». Его передали в собственность области для восстановления. Из-за изношенности он не работал свыше семи лет. Теперь территорию благоустроят, а всю инфраструктуру модернизируют.
    Детский лагерь «Лесная поляна» в подмосковных Озерах капитально отремонтируют | Изображение 1

    Помещения и мебель передали Подмосковью, чтобы возобновить там детский отдых. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

    Переданы 12 зданий, а также столовая, клуб, сарай, овощехранилище, котельная, мебель, кухонное и сантехническое оборудование и другие необходимые вещи

    Наталья Адигамова.

    Оздоровительный лагерь находится в деревне Тарбушево. Долгое время он нуждался в капитальном ремонте.

    За ближайшие два года благоустроят его территорию и установят ограждения. Вместе с тем реконструируют очистные сооружения, систему пожаротушения и восстановят электричество.

    После завершения капитального ремонта и восстановления инфраструктуры комплекс планируют использовать по назначению

    Наталья Адигамова.

    В Подмосковье сделали онлайн-сервис оформления бесплатных путевок детям. Родители уже могут подать заявки через портал госуслуг.

    Новости SMI.FM