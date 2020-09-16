Детский лагерь «Лесная поляна» в подмосковных Озерах капитально отремонтируют
Помещения и мебель передали Подмосковью, чтобы возобновить там детский отдых. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Переданы 12 зданий, а также столовая, клуб, сарай, овощехранилище, котельная, мебель, кухонное и сантехническое оборудование и другие необходимые вещиНаталья Адигамова.
Оздоровительный лагерь находится в деревне Тарбушево. Долгое время он нуждался в капитальном ремонте.
За ближайшие два года благоустроят его территорию и установят ограждения. Вместе с тем реконструируют очистные сооружения, систему пожаротушения и восстановят электричество.
После завершения капитального ремонта и восстановления инфраструктуры комплекс планируют использовать по назначениюНаталья Адигамова.
В Подмосковье сделали онлайн-сервис оформления бесплатных путевок детям. Родители уже могут подать заявки через портал госуслуг.