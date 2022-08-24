Детский квест по финансовой грамотности прошел в парке «Патриот» в Подмосковье

На территории военно-патриотического парка «Патриот» состоялся масштабный детский квест. Он назывался «В мире финансов», в нем приняли участие более 200 мальчишек в возрасте от 11 до 17 лет. Все прошло в рамках «Лагеря настоящих героев», рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Она поделилась, что детям предстояло ответить на самые актуальные вопросы. Например, как правильно экономить средства, во что лучше вкладывать свои сбережения, стоит ли брать кредит, какие налоги нужно платить. Обо всем этом говорили с детьми во время квеста.

«Важно с детства говорить об этом, постепенно формировать финансовую зрелость и ответственность у наших детей. Именно на это направлены наши занятия по финансовой грамотности для школьников и студентов. На финансовых квестах ребята учатся в форме игры рационально распоряжаться своими средствами и планировать собственный бюджет», — отметила Наталия Масленкина.

В квесте были организованы специальные станции, на каждой из которых были собственные задания, вопросы и эксперты, которые помогали детям найти правильные ответы на вопросы. По итогам решения каждой задачи командам начислялись баллы, которые суммировались после игры.

Сначала на квест приглашали самых маленьких участников. Для них приготовили задания по нескольким блокам. Победители поделились, что теперь гораздо больше знают о деньгах, и все эти знания точно пригодятся им в жизни.

Старшие отряды пришли на игру после своих младших товарищей, они отвечали на вопросы по более сложным темам — «Ответственное потребление», «КиберГигиена», «Финансовое мошенничество», «Налоги», «Кредиты», «Зарабатывай сегодня», «Музыкальное минутка».

«В игре было много интересных моментов — мы проходили разные тесты, решали кроссворды, угадывали песни, решали задачки. Все было очень здорово спланировано и организовано. Отвечать на вопросы было не сложно — они были простые и в то же время очень познавательные. К сожалению, финансовой грамотности не учат в школах. Полученными сегодня знаниями мы будем пользоваться всю жизнь», — рассказал Андрей, командир победившего первого взвода.

Старшие дети больше всего запомнили вопросы, которые посвящены кредитам, налогам и мошенничеству. Самой сложной, как ни странно, оказалась игра «Крокодил», в которой нужно было показывать и отгадывать профессии. За призовые места дети получали ценные призы — например, сертификаты на мороженое и в парк развлечений «Сказка», блокноты и ручки.

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