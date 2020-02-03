Детский конкурс талантов стартовал в Красногорске

Многожанровый творческий фестиваль-конкурс «Отрада» стартовал в Красногорске. В нем принимают участие танцоры, вокалисты и музыканты. Около 150 коллективов представят свои номера на суд звездного жюри.

Источник фото: телеканал «360»

Открыл конкурс оркестр русских народных инструментов. Это коллектив школы искусств имени Стравинского. Они победители десятков всероссийских и международных конкурсов и сюда пришли исключительно за первым местом. Ребята уверены в своих силах, и оценки жюри подтверждают высокий уровень подготовки коллектива — одни десятки.

Свои силы на конкурсе испытал и танцевальный коллектив из городского округа Красногорск. Самой младшей участнице всего пять лет, из них три года она танцует в ансамбле. Эти ребята тоже не намерены отдавать победу никому.

«Мы выступаем уже давно, и куда бы мы ни поехали, у нас всегда первое место, потому что мы хорошо танцуем и улыбаемся», — поделилась участница коллектива.

В жюри вошла музыкальный редактор «Фабрики звезд» и «Голоса» Марина Андрусенко. Все коллективы покоряли судей своими коронными номерами.

Источник фото: телеканал «360»

За два часа ребята из Москвы и Подмосковья показали десятки ярких номеров: были и современная, и народная хореография и песни, которые бьют в самое сердце.

«Для „Голоса“ мы никого не присмотрели, потому что вокалисты были не очень сильные сегодня. Но очень порадовал хороший народный инструментальный ансамбль. Он просто суперпрофессиональный», — отметила Марина Андрусенко, главный музыкальный редактор проекта «Голос. Дети».

Оркестр русских народных инструментов школы искусств имени Стравинского вышел в финал конкурса «Отрада зажигает звезды», но впереди еще несколько отборочных туров, где другие претенденты на звание самых талантливых детей Москвы и Подмосковья будут биться за выход в финал, который состоится в конце марта.