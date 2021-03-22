Детский конкурс рисунков о космосе начался в Подмосковье. Ими украсят автобус

Конкурс детских рисунков на тему космоса объявили в Подмосковье. Его приурочили к 60-летию полета Юрия Гагарина. Лучшими работами украсят автобус, ведь его ребятам и нужно будет изобразить в необычном виде.

О старте детского конкурса объявили в «Мострансавто». Ребята смогут поделиться, как они представляют себе автобус-ракету. Стать участниками смогут дети в возрасте от 7 до 15 лет.

Им предложили проявить всю фантазию, изобразив не только необычный автобус, но и его пассажиров с водителем. Как они могут выглядеть в таком транспортном средстве?

Ограничений в технике рисунка нет. Изобразить автобус можно карандашами, акварелью, цветными ручками, фломастерами и не только.

Работы детей примут до 31 марта включительно. Их обязательно нужно отсканировать в высоком разрешении — 600 и более dpi.

А после рисунки понадобится отправить на электронную почту pressamta@mail.ru. В теме письма нужно указать «КонкурсМТА», а в сообщении — название рисунка, имя и фамилию автора, его возраст, город проживания, телефон представителя ребенка.

Выбрать победителей поможет онлайн-голосование в группе в социальной сети «ВКонтакте». Оно пройдет с 1 по 4 апреля.

Результаты можно будет увидеть на сайте и в социальных сетях «Мострансавто», а в День космонавтики рисунки победителей появятся на автобусе. Также лидеры получат памятные подарки.