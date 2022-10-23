Детский конкурс красоты прошел в Электростали | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 17:44 Детский конкурс красоты прошел в Электростали

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В Электростали выбирали «Мисс Эль Подиум 2022». Девочки от пяти до 12 лет для участия в конкурсе прошли большую подготовку.

Двадцать пять юных красавиц весь вечер демонстрировали гостям конкурса собственные таланты и умения в самых ярких, интригующих образах. Участницы соревновались и в интеллектуальном конкурсе, отвечая на вопросы ведущего. Запомнился зрителям и конкурс визиток, в котором девочки должны были рассказать о себе.

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Результат выступления каждой участницы жюри определяло по сумме баллов после всех конкурсных состязаний. Уверенно держаться на сцене и не пасовать перед камерой важнейший навык для участницы такого конкурса. Достойных и ярких конкурсанток выбирало не только жюри, но и зрители.

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«У каждой свое видение красоты. У каждой свой стиль. У каждой своя походка, своя изюминка. Было очень сложно. Мне кажется, это просто невероятно, сидеть в жюри и оценивать девочек. Я бы дала каждой корону. Я считаю, что все девочки красавицы», — отметила профессиональная модель Алена Артеменко.

Начальник отдела развития культурных и молодежных центров администрации городского округа Электросталь Екатерина Серова считает, что такие конкурсы помогают объединению внутри семьи.

«Потому что дети готовятся всей семьей. И родители, и бабушки, дедушки выбирают наряды, готовятся. Это целая работа, которая сплачивает всю семью. А в нашем случае, фактически весь город. Сколько сегодня участниц? Представьте, сколько людей сейчас объединились», — добавила Екатерина Серова.

Все девочки получили подарки от спонсоров и организаторов дипломы и наградные ленты. Победительницам был вручен главный приз — корона «Мисс Эль Подиум 2022».