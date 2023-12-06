Подмосковье 06 декабря 2023, 11:36 Детский кабинет для лечения инфекционных заболеваний открыли в больнице в Домодедове Unsplash

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Медпомощь детям с инфекционными заболеваниями станет доступнее в Подмосковье. В Домодедовской больнице открылся кабинет инфекционных заболеваний. Сюда обратиться и получить помощь смогут юные пациенты из Домодедова, Видного, Подольска, Ступина, Каширы и Серебряных Прудов.

В медучреждении оказывают медпомощь детям с хроническими вирусными гепатитами В и С, герпесвирусной и стрептококковой инфекцией и другими заболеваниями. Детей будет принимать инфекционист-педиатр Домодедовской больницы Анна Ушакова.

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«Цель открытия кабинета инфекционных заболеваний для маленьких пациентов — повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению по профилю инфекционные болезни», — прокомментировал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Записаться на прием можно по направлению лечащего врача ребенка.

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