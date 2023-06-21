Подмосковье 21 июня 2023, 13:35 Детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни» прошел в Наро-Фоминске

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Ежегодный детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни» прошел в Наро-Фоминске. Участие в нем приняли футбольные клубы спортшкол и школ-интернатов Московской и Калужской областей.

Фестиваль прошел на полях культурно-спортивного комплекса «Нара». Возраст, пол, ограничения по здоровью участников не имеют значения — принять участие мог каждый желающий. Судила матчи коллегия во главе с Дмитрием Градиленко. По всем правилам, как в настоящем футболе.

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Задача этого мероприятия — популяризировать здоровый образ жизни и помочь тем детям, для которых путь к спорту лежит через трудности со здоровьем или другие непростые жизненные ситуации.

«Фестиваль в этом году начался в Краснодарском крае, потом был проведен в Ростовской области. Сегодня мы в Подмосковье отмечаем праздник спорта, музыки, дружбы, сотрудничества ради детей, у которых может быть нелегкий путь к спорту. Мешают ограничения в здоровье, мешают другие жизненные обстоятельства. Мы этих детей очень любим, очень ждем и будем сегодня обязательно награждать за их волю к победе и приверженность к спорту», — рассказала организатор фестиваля Наталья Давыдова.

В рамках фестиваля для гостей и участников были организованы мастер-классы от бывших игроков российских футбольных клубов, фристйлеров и музыкантов.

«В фонде „Под флагом добра“ я занимаюсь такой программой как арт-терапия, и мы выступаем в разных форматах. Сегодня это футбольный праздник. Мы с Гариком Богомазовым покажем детям пару приемов владения мяча», — поделился музыкант Михаил Гребенщиков.

На четырех полях для мини-футбола играли 10 команд. После провели концерт, выставки и конкурсы, работала полевая кухня.

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