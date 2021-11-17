facebook_pixel
    17 ноября 2021, 12:52

    Детский игровой сквер появился на месте заброшенного пустыря во Фрязине

    Игровую зона с качелями, батутами, горками и каруселями открыли в сквере во Фрязине

    Ольга Назаркина

    Новые детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для взрослых появились во Фрязине. Сквер открылся на месте, где раньше был заброшенный пустырь. Благоустройство территории шло два месяца.

    Детский игровой сквер появился на месте заброшенного пустыря во Фрязине

    Теперь на месте пустыря появилась огромная игровая зона с качелями, батутами, горками и каруселями. Для детей постарше есть скейт-площадка и площадка для воркаута. Взрослые могут играть в шашки и шахматы. Для этого тоже предусмотрели специальные места. Также есть антивандальные столы для настольного тенниса.

    Этот сквер стал первым из трех этапов по масштабному благоустройству центральной части наукограда. В будущем с этой площадкой предполагается объединить территорию, которая прилегает ко Дворцу культуры «Исток», и площадь Победы.

    Глава городского округа Дмитрий Воробьев отметил, что таких объектов во Фрязине раньше не было.

    «И [он появился] благодаря национальному проекту, президентскому проекту „Жилье и городская среда“. Это развитие комплексного благоустройства. Мы реализовали эту программу. А благодаря поддержке губернатора Московской области этот объект был туда включен», — сказал он.

    Работы по дальнейшему благоустройству центральной части города продолжатся в следующем году.