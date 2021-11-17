Детский игровой сквер появился на месте заброшенного пустыря во Фрязине

Новые детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для взрослых появились во Фрязине. Сквер открылся на месте, где раньше был заброшенный пустырь. Благоустройство территории шло два месяца.

Теперь на месте пустыря появилась огромная игровая зона с качелями, батутами, горками и каруселями. Для детей постарше есть скейт-площадка и площадка для воркаута. Взрослые могут играть в шашки и шахматы. Для этого тоже предусмотрели специальные места. Также есть антивандальные столы для настольного тенниса.

Этот сквер стал первым из трех этапов по масштабному благоустройству центральной части наукограда. В будущем с этой площадкой предполагается объединить территорию, которая прилегает ко Дворцу культуры «Исток», и площадь Победы.

Глава городского округа Дмитрий Воробьев отметил, что таких объектов во Фрязине раньше не было.

«И [он появился] благодаря национальному проекту, президентскому проекту „Жилье и городская среда“. Это развитие комплексного благоустройства. Мы реализовали эту программу. А благодаря поддержке губернатора Московской области этот объект был туда включен», — сказал он.

Работы по дальнейшему благоустройству центральной части города продолжатся в следующем году.