Детский игровой комплекс открыли в Лосино-Петровском. Видео

В поселке Биокомбинат города Лосино-Петровский открылась детская игровая площадка, построенная в рамках губернаторской программы. Проектировщики при разработке его концепции учли, но она будет всесезонной. На площадке была построен Цветочный городок. Место для размещения площадки было определено на основании онлайн голосования жителей на портале «Добродел».

Юные жители поселка смогут почувствовать себя главными героями книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Как сообщила «360» местная жительница Анна Павлова, на этом месте раньше стояла простенькая пластмассовая игровая площадка. Затем ее снесли и пару лет место пустовало.

Новый городок абсолютно безопасен, было установлено декоративное ограждение и ударопоглощающее покрытие. Есть место для занятий спортом, карусели, качели, канатно-веревочный аттракцион.

По мнению местной жительницы Марины Алибековой, это самая крутая площадка в поселке. Она безбоязненно отпустила старших детей побегать, пока гуляет с самым младшим.

Глава города Иван Курданин сообщил, что в Лосино-Петровском детские площадки строятся постоянно.

«Ежегодно мы строим 10% новых площадок. Обновляем площадки, обновляем дворовые территории, меняем асфальт. Эта площадка стояла в очереди. Ее дети хотели еще с 2017 года. И благодаря программе губернатора она здесь появилась», — заявил мэр.

В Подмосковье в третий раз состоится молодежный окружной конкурс искусств «Город А» для представителей традиционных видов культуры и субкультур. В том году в нем примут участие более семи тысяч человек, приехавших из 210 городов России. Будут и зарубежные гости — из Армении, Киргизии, Азербайджана и Уганды.