Детский игровой городок открыли в Луховицах

Игровой городок для маленьких жителей Луховиц открыли на улице Жуковского. Городок оформлен в стиле «ЭКО» и занимает площадь в 450 квадратных метров.

Здесь есть горки, качели, карусели, лестницы и турники.

«У нас молодежь очень спортивная в Луховицах. Молодцы! Отрадно смотреть, что сразу начали заниматься спортом», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Детская площадка — подарок от губернатора. Место, где площадка будет организована жители выбирали сами через голосование на портале Добродел.

Второй подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева появится на улице Мира. Работы по установке игровых элементов завершатся 10 июня.