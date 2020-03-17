Детский хоспис в Домодедове помогает семьям уже полгода. Что он значит для нуждающихся в поддержке?

В Домодедове уже шесть месяцев работает детский хоспис. Это место, где можно получить помощь и облегчить жизнь целой семье. Что такое хоспис и кого он поддерживает?

Хоспис — это не просто здание, а комплексная программа по развитию паллиативной помощи. Несколько бригад со специализированным транспортом, апробирование лучших практик, выстраивание системы, которую можно будет передавать в другие регионы, глубинное изучение болезней.

На попечении учреждения находится больше 300 детей со всего региона. Среди них есть отказники, детдомовские и семейные.

Первый подмосковный детский хоспис создан не для того, чтобы в нем доживали, как многие думают. А для того, чтобы люди жили, и каждый день этой жизни был наполнен радостью.

Подробности — в сюжете «360».