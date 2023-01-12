Подмосковье 12 января 2023, 18:59 Детский хор «Мандрагора» из Клина получил звание заслуженного коллектива

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Хор Клинской детской школы искусств имени Петра Ильича Чайковского стал обладателем почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества». Указ подписала министр культуры России Ольга Любимова.

Детский хор «Мандрагора» основан в 1993 году. Неоднократно ребята побеждали на международных, всероссийских и областных конкурсах. Свое редкое название коллектив получил в память о первом выступлении в Московской консерватории с композицией «Хор цветов и насекомых» из неосуществленной оперы Чайковского «Мандрагора». Хором руководит заслуженный работник культуры России Елена Уманская.

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Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присуждается ежегодно с 2014 года за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов. В 2022 году заявки были поданы из 66 регионов страны. Только 46 из них подтвердили.

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