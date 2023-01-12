12 января 2023, 18:59
Детский хор «Мандрагора» из Клина получил звание заслуженного коллектива
Хор Клинской детской школы искусств имени Петра Ильича Чайковского стал обладателем почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества». Указ подписала министр культуры России Ольга Любимова.
Детский хор «Мандрагора» основан в 1993 году. Неоднократно ребята побеждали на международных, всероссийских и областных конкурсах. Свое редкое название коллектив получил в память о первом выступлении в Московской консерватории с композицией «Хор цветов и насекомых» из неосуществленной оперы Чайковского «Мандрагора». Хором руководит заслуженный работник культуры России Елена Уманская.
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Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присуждается ежегодно с 2014 года за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов. В 2022 году заявки были поданы из 66 регионов страны. Только 46 из них подтвердили.
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