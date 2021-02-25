Детский хор из Мытищ спел а капелла темы из «Марио» и «Танчиков»

Детский хор из Мытищ решил повторить успех южнокорейских тиктокеров, которые без музыкального сопровождения исполнили популярные звуки Windows и собрали пять миллионов просмотров. Подмосковные школьники решили спеть мелодии из игр «Марио», «Танчики», а также из мультика «Чип и Дейл».

Детский хор из Подмосковья вдохновился идеей, но решил усложнить задачу, исполнив непростые мелодии. Корреспондент «360» узнала у начинающих певцов, почему так сложно петь без музыки.

«А капелла сложно петь, потому что нужно знать тональность и удерживать ритм», — объяснила одна из участниц хора.

В ближайшее время мы узнаем, получится ли у российских школьников собрать миллионы лайков и просмотров.

В этой гимназии искусств и культуры проходит жесточайший отбор — берут далеко не всех детей. Но те, кто остаются в команде, с легкостью получают Гран-при на международных конкурсах. У наставников учреждения высокие требования. Одна из них — Лидия Мальцева. Педагог вокальной студии «Марисоль» участвовала в «Битве хоров», а еще она работает бэк-вокалисткой у шоумена Тимура Родригеса.