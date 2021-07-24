Детский хирургический центр открыли в Дубне

Детское хирургическое отделение начало работать на базе Дубненской городской больницы. Теперь маленьким пациентам из Дубны не нужно уезжать на плановые операции в другие города.

Всего в отделении 25 детских коек: 15 мест по хирургическому профилю, 10 — по урологическому. Еще 10 кроватей есть в отделении травматологии и ортопедии. Операции и лечение будут проводить четыре врача-хирурга. Необходимые лицензии больница получила, а медперсонал прошел дополнительное обучение.

Главврач больницы Алексей Осипов отметил, что здесь принимают детей со всей Московской области. В отделении созданы прекрасные условия, хорошее оборудование. В палатах есть кондиционеры, телевизоры, функциональные кровати.

«Кое-что нам необходимо дополнительно докупить для оказания высокотехнологичной помощи. С Минздравом договоренности есть, когда мы доукомплектуем, наши возможности расширятся», — отметил главврач.

Задачу открыть детский хирургический центр в Дубне ранее поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. И вот проект успешно реализовали. Торжественное открытие центра приурочили к 65-летию Дубны. Но по факту хирургическое отделение работает уже два месяца.

По словам заместителя начальника Управления организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава Московской области Светланы Трухиной, открытие центра — это действительно праздник, не только для Дубны, но для всего Подмосковья.

«Мы с гостями посмотрели это отделение, оно уникальное, позволяет делать малоинвазивные операции с малой травматичностью», — отметила она.