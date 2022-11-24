Подмосковье 24 ноября 2022, 14:37 Детский хирург из Звенигорода получил сертификат на социальную ипотеку

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Рахмонали Ахмедов в начале своей карьеры мечтал быть оториноларингологом, но сейчас работает детским хирургом в Звенирогоде. Недавно врач получил сертификат на социальную ипотеку.

Рахмонали переехал в Россию из Таджикистана в 2019 году, оставив там семью. Благодаря более чем 20-летнему опыту работы, он стал востребованным специалистом в России. Сначала работал в Хабаровске, потом в Екатеринбурге. В итоге принял приглашение стать детским хирургом в Звенигородской центральной городской больнице.

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Поучаствовать в программе по социальной ипотеке врачу посоветовали коллеги. После нескольких месяцев ожидания Рахмонали Ахмедов получил заветный сертификат.

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Церемония вручения прошла в Доме правительства Московской области. В этот день такие сертификаты получили 50 медицинских работников Подмосковья.

Врач уже сообщил о счастливом событии родным. В планах на ближайшее будущее — выбрать просторную квартиру и воссоединиться со своей семьей.

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