Детский футбольный турнир за кубок Игоря Акинфеева пройдет в Бронницах

В Подмосковье, в Бронницах, состоится традиционный детский футбольный турнир под названием «Кубок Игоря Акинфеева». Он пройдет с 22 по 23 августа текущего года. Соревнования проводятся на стадионе Сыроежкина. Именно там сам Игорь Акинфеев бывал на сборах в свои юношеские годы.

Уникальный турнир проводится по идее губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2018 году первый Кубок Игоря Акинфеева состоялся среди детских футбольных клубов региона. На текущий момент его участниками могут стать команды не только со всей России, но и из Белоруссии.

По традиции в завершающий день турнира победители получают награды из рук шестикратного чемпиона России, шестикратного обладателя кубка России, семикратного обладателя суперкубка России, обладателя кубка UEFA, бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Игоря Акинфеева. Участие в соревнованиях 2022 года подтвердили уже 16 команд.

Команды будут разбиты на четыре группы путем жеребьевки. Те, кто займет первые места в группах, смогут разыграть между собой главный приз турнира. В 2018 и 2019 годах кубок Игоря Акинфеева завоевала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), а в 2021 победителем стал ФК «Строгино» (Москва).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов — это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.