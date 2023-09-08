Подмосковье 08 сентября 2023, 12:18 Детский фестиваль начнется 17 сентября в Московском Губернском театре Московский Губернский театр

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В Московском Губернском театре 17 сентября начнется большой детский фестиваль. В течение двух месяцев для детей и подростков в театрах и на других площадках покажут 37 спектаклей, 19 фильмов и мультфильмов, презентуют 22 книги, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«В этом году мы получили более 600 заявок на участие в конкурсе, в программу фестиваля отобраны 78 творческих проектов. Впереди два насыщенных фестивальных месяца, когда можно будет увидеть детские спектакли из 21 региона России», — рассказал художественный руководитель театра Сергей Безруков.

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Мероприятие начнется с мюзикла Тюменского Большого драматического театра «Вечера на хуторе близ Диканьки». Другие постановки и активности можно отследить по ссылке.

Все работы участников разделили на 15 номинаций по направлениям театр, кино, анимация и другим. Победителей определит детско-юношеское жюри, в состав которого вошли 27 ребят от восьми до 16 лет. Это юные актеры, музыканты, спортсмены, победители олимпиад, художники.

На фестивале представят спецпроект «БДФ Мастерские». Это образовательная программа для детских театральных студий. Занятия можно будет посещать с 30 октября по 5 ноября. В них поучаствуют дети из Казани, Набережных Челнов и других городов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно найти информацию обо всех культурных событиях Подмосковья.

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