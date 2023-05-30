Подмосковье 30 мая 2023, 14:30 Детский экоклуб появился на зооферме в Дмитрове Источник фото: зооферма «Шихово»

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Клуб «Роза ветров» без планшетов и мобильных телефонов открыли на зооферме «Шихово». Вместо гаджетов в программе у ребят будут походы, мастер-классы и встречи с учеными.

«Экоклуб позволяет совместить досуг, спортивные, творческие и развлекательные мероприятия с образовательными программами. На ферме можно научиться ухаживать за животными и отдохнуть от ритма города», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В программе каждого дня походы, где детей научат самостоятельно добывать огонь и ориентироваться по компасу, встречи с биологами, химиками и археологами. В клубе будут проводиться занятия по английскому и музыке, мастер-классы и лабораторные опыты, квесты и дискотеки.

Клуб работает ежедневно, с 10:00 до18:00. Подробнее можно узнать на сайте фермы «Шихово».

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