Детский дворовый фестиваль прошел в Нахабине

Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, состоялось в восьмой раз на территории АртРезиденции Подмосковья «АртНахабино».

В фестивале приняли участие более 2000 жителей городского округа Красногорск и 18 партнеров, которые совершенно бесплатно представили свою продукцию и услуги для детей и взрослых.

Для гостей провели мастер-классы по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству, интерактив с конкурсами и подвижными играми с любимыми героями из мультфильмов и сказок, разыграли лотерею. Кроме того, выступали танцевальные и вокальные коллективы и клубы городского округа Красногорск. Для детей организовали батуты, шоу мыльных пузырей, граффити фестиваль и аквагрим.

Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Самединова Линара приняла участие в торжественном открытии фестиваля.

«Ежегодный детский благотворительный фестиваль „Яркие сердца“ всегда становится территорией большого детского праздника и местом, где проводятся дворовые мероприятия и интересные мастер-классы. Все мы знаем, что будущее нашей страны зависит от детей, поэтому государство и правительство оказывает поддержку детям и родителям: предоставляет материнский капитал, все возможные пособия по уходу и льготы для многодетных семей. Летом мы запустили новую программу — школьный туризм, ребята смогут увидеть новые музеи в других городах бесплатно. Благодарю „Арт-резиденцию Московской области“ за популяризацию детских кружков и креативных индустрий», — отметила председатель.

Основатель фестиваля «Яркие сердца» и депутат Мособлдумы Сергей Маликов отметил: «Для нас, для красногорцев, для нахабинцев — „Яркие сердца“ — это большой праздник. Я бы хотел поблагодарить наших партнеров. Без них бы ничего не было. Из года в год они соглашаются и дарят нам этот праздник. Наша площадка „АртНахабино“ всегда открыта для вас и мы всегда рады новым участникам. Всех с Днем защиты детей!».

С праздником нахабинцев также поздравили директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун и член общественной палаты городского округа Красногорск Сергей Тимофеев.