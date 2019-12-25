Знать ПДД с раннего возраста. Детский автогородок открылся в Протвине

На территории школы № 1 в городском округе Протвино установили детский автогородок. Там ребята смогут изучить правила дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Временно исполняющий полномочия главы г. о Протвино Кирилл Бабыкин подчеркнул, что автогородок наукограду необходим, так как большое внимание уделяется безопасности дорожного движения, в том числе безопасности детей.

«Мы продолжаем работу по пропаганде безопасности дорожного движения. Хочется, чтобы наши дети с раннего возраста изучали правила дорожного движения, знали, как переходить дорогу, где переходить. Делали своим родителям замечания, чтобы они их пристегивали в автокреслах, прежде чем начать двигаться по улично-дорожной сети», — пояснил Кирилл Бабыкин.

Детский автогородок — это комплекс специальных сооружений и технических средств организации дорожного движения, предназначенных для проведения практических занятий по обучению детей безопасному поведению на дорогах.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

На асфальтированной площадке детского автогородка нанесена дорожная разметка с пешеходными переходами, тротуарами, обозначено даже место для парковки машин. В комплект учебного модуля входит тренажерный модуль с индикацией обучения и контроля «Правила по безопасности дорожного движения», учебный модуль для изучения ПДД «Робот-регулировщик», светофоры, дорожные знаки, макеты, остановочный павильон, а также три детских и три подростковых велосипеда.

«Площадка оснащена всем необходимым и в мельчайших деталях имитирует проезжую часть. Находясь здесь, протвинские школьники смогут почувствовать себя взрослыми участниками дорожного движения и на практике изучить правила дорожного движения», — сделал акцент врип главы городского округа. Посещать площадку будут протвинские школьники и дошкольники.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Директор средней школы № 1 Тамара Чеснокова заметила, что учащиеся и коллектив школы очень рады такому нужному подарку и благодарны администрации Протвина и руководству Московской области за заботу о безопасности детей.

Местная жительница Надежда Захарова также обрадована появлением детского автогородка: «Здорово! Огромное спасибо администрации за такой подарок детям. Жалею, что в моем детстве не было таких площадок».

Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщило, что в муниципальных образованиях Подмосковья функционирует 54 детских специализированных автогородока, 42 из которых стационарного типа, 12 — с выносным оборудованием. В 2019 году автогородки построены в Солнечногорске, Павловском Посаде и Шатуре.

По состоянию на 25 декабря на территории Московской области зарегистрировано снижение основных показателей аварийности: количество ДТП сократилось на 3,6% или 212 происшествий (с 5834 в 2018-м до 5622 в 2019-м), также снизилось количество погибших на 12,3% или 114 человека (с 925 до 811) и раненых на 6,8% или на 486 человек (с 7132 до 6646).